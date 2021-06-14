أمانة المدينة المنورة تطلق برنامج شريك الامتثال

المواطن - واس

أطلقت أمانة المدينة المنورة بدعم من وزارة البلدية والقروية والإسكان, برنامج “شريك الامتثال” لتفعيل الدور المجتمعي لرفع مستوى الامتثال في الأنشطة البلدية وتحسين جودة الحياة.

دور مجتمعي:

ويترجم البرنامج رؤية الأمانة في أهمية تعزيز الدور المجتمعي بالمشاركة في جانب كبير ومهم في الأنشطة البلدية المرتبطة بتحسين الخدمات في المدينة المنورة.

شريك الامتثال:

ويُعد “شريك الامتثال” برنامجاً مجتمعياً ينطلق من المدينة المنورة يتيح للأمانة الاستفادة من الجهود المجتمعية لتحسين التزام المنشآت وتحقيق الاشتراطات البلدية، ومن خلال البرنامج يستخدم المتعاونون منصة إلكترونية موحدة تمكنهم من رفع البلاغات المرصودة ميدانياً عن المخالفات البلدية والتعامل معها إلكترونياً بطريقة تضمن سلامة الإجراءات وسهولة التبليغ عن المخالفة، ويخضع جميع المتعاونين لبرامج تدريبية مجانية متخصصة عن أعمال البلدية والمخالفات المطلوب رصدها، علما أنّ تفعيل البرنامج على مراحل.

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