أحكام قضائية نهائية

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للمكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

جهود أمانة جدة

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.