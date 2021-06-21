أمريكا تخصص 55 مليون جرعة لقاح كورونا للعالم 

المواطن - واس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية خطة توزيع 55 مليون جرعة من 80 مليون جرعة من إمدادات اللقاح الأمريكية التي تعهد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بتخصيصها بحلول نهاية شهر يونيو الجاري، للإسهام في السيطرة على الوباء على مستوى العالم.

لقاحات كورونا:

وأفاد البيت الأبيض في بيان صادر اليوم أن الولايات المتحدة ستشارك 75 % من الجرعات البالغ عددها 80 مليون جرعة، من خلال مرفق (COVAX)، فيما تستهدف 25 ٪ للمساعدة في التعامل مع الزيادات الحادة في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الأهداف الأمريكية تتمثل في زيادة تغطية التطعيم العالمية لكوفيد-19، والاستعداد للطفرات المفاجئة، وإعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة، بناءً على بيانات الصحة العامة وأفضل الممارسات المعترف بها في البلدان الأخرى المحتاجة.

وأوضح البيت الأبيض أن خطة توزيع اللقاحات ستعمل على توزيع ما يقرب من 14 مليوناً لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى البلدان التالية: البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي وبوليفيا وأوروغواي وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس وهايتي ودول الجماعة الكاريبية الأخرى ، والجمهورية الدومينيكية ، بنما وكوستاريكا.

خطة أمريكا:

كما ستغطي الخطة ما يقرب من 16 مليوناً لآسيا إلى الهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا وأفغانستان وجزر المالديف وبوتان والفلبين وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وتايوان وكمبوديا وجزر المحيط الهادئ، وحوالي 10 ملايين لأفريقيا مع البلدان التي ستختارها بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

وستشمل الخطة توزيع ما يقرب من 14 مليوناً – أو 25 ٪ من هذه 55 مليون لقاح – ستتقاسمها مع الأولويات الإقليمية والمتلقين الآخرين ، مثل كولومبيا والأرجنتين وهايتي ودول الكاريبي الأخرى وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا وبنما وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان، والفلبين وفيتنام وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا وكابو فيردي ومصر والأردن والعراق واليمن وتونس والضفة الغربية وغزة وأوكرانيا وكوسوفا وجورجيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك.

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