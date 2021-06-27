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أمريكا تسجّل ‏‎10.881‎‏ إصابة جديدة بكورونا وبريطانيا 18.270 حالة
خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط

أمريكا تسجّل ‏‎10.881‎‏ إصابة جديدة بكورونا وبريطانيا 18.270 حالة

2021/06/27
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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أمريكا تسجّل ‏‎10.881‎‏ إصابة جديدة بكورونا وبريطانيا 18.270 حالة إصابات فيروس كورونا في أمريكا
المواطن - متابعة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎10,881‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎352‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

كورونا في أمريكا:

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,437,643، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎601,221‎‏.‏

اكتشاف سلالة جديدة لـ فيروس كورونا في بريطانيا (3)

كورونا في بريطانيا:

وسجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 18,270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,717,811/ فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,089.

العثور على نوع جديد من فيروس كوفيد في بريطانيا
فيروس كورونا


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