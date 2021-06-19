أمر يحقق رغبة الاتحاد لضم علي مبخوت

المواطن - محمد سمعه

لم يخف نادي الاتحاد مؤخرًا رغبته في ضم المهاجم الإماراتي علي مبخوت لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة الإماراتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مبخوت البديل المثالي لـ بريجوفيتش في الاتحاد

ويرغب العميد في تدعيم الفريق الأول لـ كرة القدم بالنادي بضم مهاجم جيد سيكون بديلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من مغادرة العميد لتواضع مستواه وأرقامه مع الفريق في آخر موسمين.

وستتحقق رغبة العميد في ضم علي مبخوت، في حال رحل بريجوفيتش لكن المهاجم الصربي يشترط الحصول على نفس المقابل المالي في أي مكان ينتقل إليه.

وكان بريجوفيتش صاحب الـ31 سنة تلقى عرضين، من النجم الأحمر الصربي والثاني من باوك اليوناني، حيث رفض لاعب الاتحاد العرضين بسبب الراتب المالي حيث سيحصل على أقل ما يحصل عليه مع العميد حاليًا.

يذكر أن بريجوفيتش انضم إلى العميد بيناير 2019، لمدة 4 سنوات ونصف، حيث شارك مع العميد في 52 مباراة خلال آخر موسمين بكافة البطولات وأحرز خلالهم 20 هدفًا، بالإضافة لصناعة 5 أهداف.

أرقام مبخوت مع الجزيرة ومنتخب الإمارات

وقدم مبخوت صاحب الـ30 عامًا أداءً مميزًا مع نادي الجزيرة؛ حيث سجل 25 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، كما تألق مع منتخب الإمارات، حيث أصبح في المركز الثامن في ترتيب اللاعبين الأكثر تهديفًا مع منتخبات بلادهم في تاريخ الكرة، بعد بلوغه 75 هدفًا.

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