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أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساء

2021/06/17
الساعة 10:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساء
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).


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