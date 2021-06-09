أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة

المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض).

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