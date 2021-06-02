أمطار رعدية على جازان والباحة حتى السادسة 

المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات الداير بني مالك، والريث ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

طقس الباحة:

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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