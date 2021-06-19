“أمل” تتوج أبطال مهرجان الأمير سعود بن سلمان

المواطن - الرياض

توجت الخيالة أمل فيصل أول خيالة سعودية في سباقات السرعة مع مدرب إسطبلات الأمير سعود بن سلمان، ناصر الأزمع في مهرجان الأمير سعود بن سلمان لسباقات الخيل بميدان الملك خالد بالطائف- الفائزين في أشواط سموه ضمن الفعالية التي قدمها كدعم للفروسية السعودية بالتعاون مع نادي سباقات الخيل.

رئيس هيئة الفروسية سعيد بـ نجاح مهرجان الأمير سعود بن سلمان:

وأبدى الأمير بندر بن خالد، رئيس الهيئة الفروسية للخيالة أمل فيصل، سعادته بنجاح المهرجان شاكرًا للأمير سعود بن سلمان تلك البادرة الكريمة التي قدمها سموه واعتبرها نموذجًا يحتذى به متمنيًا من الأمراء ورجال الأعمال تقديم مثيلها في الأشواط القادمة.

معلومات عن الخيالة السعودية أمل فيصل:

وتعتبر الخيالة السعودية أمل فيصل أول خيالة حصلت على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز الدولي ديسمبر العام الماضي 2020، وعلى الصعيد المحلي أيضًا تعد أول خيالة حاصلة على الرخصة من ميدان الجنادرية.

الجدير بالذكر أن الأمير الداعم سعود بن سلمان قد أعلن إسطبله العام الماضي التعاقد مع الخيالة أمل رسميًّا لتكون أول فارسة سعودية في سباقات السرعة؛ حيث إن إسطبل سموه يعد الإسطبل الوحيد في نادي سباقات الخيل المتعاقد مع فتاة رسميًّا حتى الآن في هذه الرياضة الصعبة بتحدياتها.

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