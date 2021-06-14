أميرة الناصر تفاجئ متابعيها بارتداء النقاب

المواطن - الرياض

فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر متابعيها خلال مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترتدي النقاب لأول مرة برفقة زوجها مشعل الخالدي.

أميرة الناصر تكشف سر ارتدائها النقاب:

وأكدت أميرة الناصر، في الفيديو، الذي نشرته عبر تطبيق “تيك توك”، أنها لن تتخلى عن النقاب نهائيًا، وستلتزم به خلال الفترة المقبلة، على حد قولها.

وقالت أميرة الناصر: “جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى، ليرد عليها زوجها: “يعني ما راح تخلعيه؟ لتجيب بقولها: “لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه”.

اتهامات تلاحق أميرة الناصر بتقليد بدور البراهيم:

ولاقى قرار أميرة الناصر تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، مشيدين بتلك الخطوة، بينما اتهمها البعض بتقليد خبيرة التجميل بدور البراهيم، وأن ما تُقدم عليه ”الناصر“ وغيرها من المشهورات ما هو إلا نسخة مكررة من بعضهن.

نبذة عن حياة أميرة الناصر:

أميرة الناصر تقيم بالرياض، زوجها مشعل الخالدي تزوجا عام 2011 م، وهي من مشاهير تطبيق سناب شات تنشر العديد من مقاطع الفيديو على حسابها.

ومن أكثر المقاطع مشاهدة لها يوم انفصالها عن زوجها حيث ارتدت فستان العرس في يوم طلاقها من زوجها مما أثار دهشة عارمة لدى جمهورها الكبير.

وقد نشرت مقطع فيديو بفستان زفافها وهي بروح إيجابية وتدعو المطلقات إلى عدم اليأس والقنوط وأن هذا الأمر ليس عيبًا، ثم رجعت إليه بعد اعتذاره، وفي فترة انفصالها خلعت الحجاب وقالت إنه يجعلها عجوزة.

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