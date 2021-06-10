أمير تبوك في حفل تخريج طلاب جامعة فهد بن سلطان: التعليم هو الاستثمار الحقيقي

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1441 /1442هـ والبالغ عددهم 465 طالب وطالبة، حيث كان في استقباله لدى وصوله لمقر الجامعة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.

مختبر بلومبيرغ:

وفور وصول أمير تبوك لمقر الجامعة قام بتدشين “مختبر بلومبيرغ” الذي تسعى من خلاله الجامعة إلى مساعدة الطلاب والطالبات على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات المالية وعرض السوق، وتعزيز المعرفة التجارية والمالية للطلاب والأساتذة، بعد ذلك أطلع على اللوحة الجدارية التي ضمت برامج الجامعة والسنة التحضيرية فيها والمشاركة المجتمعية، إلى جانب الاعتمادات والاتفاقيات التي وقعتها الجامعة.

ثم اطلع على الاعتماد المؤسسي للجامعة والذي أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مهنئاً الجامعة على حصولها على هذا الاعتماد، وبعدها شاهد عدداً من الأعمال الفنية والتشكيلية لطلاب وطالبات النادي الفنون للرسم والموسيقي.

وبعد أن أخذ أمير تبوك مكانه بالحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت المسيرة الرمزية للخريجين والخريجات، ليلقي بعدها رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على تفضله برعاية الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بساعات التخرج، مؤكداً على تنامي دور الجامعة وأثرها التعليمي في المنطقة، لما تلقاه من اهتمام ومتابعة شخصية من الأمير فهد بن سلطان، حيث تعمل الآن على افتتاح الكلية السادسة فيها، وفق أعلى المعايير العلمية وبالتعاون مع أهم المراكز العلمية في العالم.

إثر ذلك تقدم 4 طلاب للتعريف عن أنفسهم وتخصصاتهم باللغات (الأسبانية واليابانية والفرنسية والإيطالية) وتناولوا من خلالها الجهود الكبيرة للجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها، وأولياء الأمور، مقدمين التهنئة لزملائهم وزميلاتهم الخريجين والخريجات.

وثائق التخرج:

وفي الختام سلم أمير تبوك وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين والخريجات الأوائل، ثم أدلى بتصريح صحفي قال فيه: هذا موسم حصاد في جميع جامعات المملكة والمؤسسات التعليمية بها وهو الاستثمار الحقيقي الذي يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: الملاحظ أن التعليم لدينا في تطور كبير، وما إطلاق وزير التعليم مؤخراً لإجراءات التعليم القادم، إلا دليل ذلك والأمر المبشر بالخير، مؤكداً أن التعليم هو الأساس وهو الاستثمار الحقيقي، ولهذا السبب ميزانية بلادكم معظمها موجهة للتعليم.

وأعرب في ختام تصريحه عن سعادته بمشاركة الطلاب والطالبات حفل تخرجهم قائلاً: أنا سعيد هذا اليوم وهذا المساء مع الأبناء والبنات الخريجين والخريجات، وهي ليلة استثنائية، وإن شاء الله العام القادم نرى الجميع حاضرين، سائلاً الله جل في علاه أن يديم على بلادنا ولاة أمرها وأمنها واستقرارها.

وحضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.

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