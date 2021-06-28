أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة التفوق العلمي في عامها الـ34

المواطن - الرياض

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز أسماء الفائزين بجائزة سموه في مجال التميز في التحصيل العلمي ومجال التميز في الخدمة المجتمعية ومجال التميز في الإبداع والابتكار في عامها الـ 34.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، أعضاء اللجنة العليا للجائزة.

جائزة أمير تبوك للتفوق العلمي

وفي مستهل الاستقبال رحب سمو أمير تبوك بالجميع, واطلع على تقرير مفصل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار والخدمة المجتمعية، كما اطلع سموه على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها الرابع والثلاثين والذي سيقام يوم الأربعاء القادم.

وأكد أمير تبوك أن الجائزة نالها ولله الحمد نجاحات كبيرة ونالها أعداد كبيرة من الشباب والشابات بالمنطقة، منوهًا سموه بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

فيما أعرب أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة العليا للجائزة عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على دعمة ورعايته للجائزة، مضيفًا أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز حظيت خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 34 عامًا برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك، وكانت حافزًا للتنافس عليها بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالًات للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي :

جائزة التميز في الخدمة المجتمعية : المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك

جائزة التميز في الإبداع والابتكار : فني أول/ عبد الرحمن فتين الحربي من منسوبي مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

جائزة التميز في الإبداع والابتكار : فني أول/ عبد الرحمن فتين الحربي من منسوبي مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة جائزة التميز في التحصيل العلمي:

أولًا: جامعة تبوك

م اسم الطالب التخصص

1 فيصل محمد سالم البلوي التمريض

2 عبد الله غازي سفر العتيبي الرياضيات

3 أحمد صالح خضر العطوي الهندسة الميكانيكية

4 عبد العزيز سنيد محمد الحربي الشريعة

5 فهد ماضي فهد الطلق الأحياء

6 سمية سعد مصلح الزهراني التمريض

7 إيمان عيد هويمل العطوي علوم الحاسب

8 أمجاد عبد الله طماح السبيعي الرياضيات

9 أسماء علي سنوسي الجعفري الأنظمة

10 رنيم سلطان ثلاب هارون اللغة العربية

ثانيًا: جامعة الأمير فهد بن سلطان

م اسم الطالب التخصص

1 ريان محمد صالح النملة المحاسبة

2 أحمد صالح سعيد البلوي التسويق

3 عدنان فرحان حبيب العنزي اللغة الإنجليزية والترجمة

4 شذى خالد محمد الوكيل تمويل

5 خديجة عبد الله محمد العطوي تمويل

6 أمجاد موسى علي حكمي تمويل

ثالثًا: إدارة تعليم تبوك (المرحلة الثانوية)

التخصصات العلمية :

م اسم الطالب المدرسة

1 فيصل فايز هليل البلوي الملك عبدالعزيز النموذجية

2 عبدالله محمد محمود الوكيل الملك عبدالعزيز النموذجية

3 فيصل سالم حمد العطوي منارات تبوك الأهلية

4 علي جابر علي القرني الملك عبدالعزيز النموذجية

5 مشعل خالد عبدالله الخليفة الملك عبدالعزيز النموذجية

6 أسماء مرعي فريج العطوي الثانوية الثانية بحالة عمار

7 رزان صالح إبراهيم مكي علماء الغد

8 شهد موسى ربيع البلوي الملك عبدالعزيز النموذجية

9 هتون ابراهيم مبارك القرشي الملك عبدالعزيز النموذجية

10 صباح حسين محمد الخربوش طلائع الغد

طلاب التخصصات الأدبية:

م اسم الطالب المدرسة

1 محمد سليمان يسلم الصيعري تحفيظ القرآن

2 ثامر عيادة عواد العنزي فصول الأمل بثانوية الملك فهد

3 سعود مونس علي القرني المعهد العلمي بتبوك

4 ابتهال سعد مرعي الشهوان قطوف الإيمان بتيماء

5 قطوف يعرب حسن العلى الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن

6 بندري محمد سعد صافيه معهد الأمل الثانوي بنات بتبوك

رابعًا: كلية التقنية

م اسم الطالب التخصص

1 أحمد عواض سافر العضيلة قوى كهربائية

2 نورة ضيف الله مسحل العتيبي برمجيات الحاسب

خامسًا: كلية الغد الدولية للعلوم الصحية

م اسم الطالب التخصص

1 ريان محمد رجاء العنزي طب الطوارئ

2 حليمة صالح موسى البلوي الأشعة

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