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أمير حائل يُحفز الطائي بـ500 ألف ريال
بعد التأهل لدوري المحترفين

أمير حائل يُحفز الطائي بـ500 ألف ريال

2021/06/01
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أمير حائل يُحفز الطائي بـ500 ألف ريال جانب من الزيارة - المصدر @emara_hail
المواطن - مروة نبيل

استقبل أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز، رئيس نادي الطائي والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

أمير حائل يستقبل الطائي:

وقام أمير منطقة حائل ونائبه، باستقبال رئيس نادي الطائي تركي الضبعان وأعضاء الشرف والجهاز الفني والإداري ولاعبي النادي، بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمير حائل
جانب من الزيارة – المصدر @emara_hail

ونشر حساب إمارة منطقة حائل الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الزيارة اليوم، كما أعلن عن تقديم أمير حائل لمكافأة مالية تُقدر بـ500 ألف ريال باسمه وباسم نائبه؛ دعمًا لفارس الشمال.

أمير حائل وفريق الطائي
جانب من الاستقبال – المصدر @emara_hail

فارس الشمال إلى دوري المحترفين:

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد تأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد تتويجه باللقب، فيما صعد الفيحاء بعد احتلاله المركز الثاني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري الدرجة الاولى
تتويج الحزم – المصدر msl


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