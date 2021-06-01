أمير حائل يُحفز الطائي بـ500 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

استقبل أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز، رئيس نادي الطائي والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

#يحدث_الآن ||

سمو #أمير_منطقة_حائل وبحضور سمو #نائب_أمير_منطقة_حائل يستقبل رئيس نادي #الطائي الأستاذ تركي الضبعان وأعضاء الشرف والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالنادي بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .#إمارة_منطقة_حائل #الطائي pic.twitter.com/Z56edh83eC — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) June 1, 2021

أمير حائل يستقبل الطائي:

وقام أمير منطقة حائل ونائبه، باستقبال رئيس نادي الطائي تركي الضبعان وأعضاء الشرف والجهاز الفني والإداري ولاعبي النادي، بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب إمارة منطقة حائل الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الزيارة اليوم، كما أعلن عن تقديم أمير حائل لمكافأة مالية تُقدر بـ500 ألف ريال باسمه وباسم نائبه؛ دعمًا لفارس الشمال.

فارس الشمال إلى دوري المحترفين:

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد تأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد تتويجه باللقب، فيما صعد الفيحاء بعد احتلاله المركز الثاني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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