أمين تبوك يُدشن مشروعي النظافة الجديد والخاص بقرابة 90 مليون ريال

المواطن - احمد العطوي - تبوك

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ صباح اليوم الخميس، مشروعي النظافة الجديد والخاص بجمع ونقل النفايات، والتي بلغ إجمالي تكلفتها 89 مليوناً و940 ألف ريال.

هدف المشروعين:

ويهدف المشروعين إلى تعزيز النظافة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الانجاز وتتبع المركبات بنظام ال GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظاً على الصحة العامة، حيث يضم المشروع الأول 19 معدة، و355 حاوية، ويعمل عليه 129 موظفاً، فيما يضم المشروع الثاني 232 موظفاً، و22 معدة، و810 حاوية، وتشمل ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيول) بالإضافة إلى عدد من سيارات المراقبين لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة.

خدمات بلدية:

وأكد آل محفوظ حرص أمانة المنطقة على بذل المزيد من الجهود؛ من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وتقديم الخدمات البلدية بما يواكب تطلعات الأهالي موضحاً أن هذا التدشين يأتي كمرحلة أولى لأعمال النظافة الانتقالي وستستكمل بعدة شركات أخرى خلال الفترة القادمة.

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