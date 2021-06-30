أمين عسير يتابع تقدم مستجدات مشروع تطوير وادي لعصان

المواطن-حسن عسيري-أبها

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير اليوم الأربعاء، تقدم إنجاز مشروع تطوير وادي لعصان بحي الموظفين في مدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية.

مميزات المشروع:

ويتميز مشروع تطوير وادي لعصان الجاري تنفيذه حالياً على امتداد ما يقارب 1.5 كيلو متر، بأنه يتضمن مسطحات خضراء بمساحة قدرت بنحو 65 ألف م2 وممشى رئيسي وممرات بمساحة بلغت 30 ألف م2 وملعبين خماسية وجلسات متنوعة ومسار مخصص لرياضة الدراجات ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية المشروع بالأشجار.

نسبة الإنجاز:

الجدير بالذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 %.

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال تطوير مشروع وادي لعصان بحي الموظفين ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة والتي ستحظى بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تم التأسيس لها.

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