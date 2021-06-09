أنشطة مريبة في موقع نووي إيراني

المواطن - متابعة

حصلت فوكس نيوز على صور أقمار صناعية جديدة تُظهر نشاطًا غير عادي في موقع سنجاريان الإيراني والذي تم الكشف عنه في الماضي كموقع تصنيع مشتبه به لـ “مولد موجة الصدمات” – وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير الأسلحة النووية.

صور جديدة:

وتُظهر الصور الجديدة التي تم الحصول عليها من موقع Maxar 18 مركبة في الموقع في 15 أكتوبر 2020 ، والمزيد من المركبات والحفر بجانب طريق وصول جديد تم تغطيته لاحقًا في مارس من هذا العام. وكل ما يمكن رؤيته بواسطة الأقمار الصناعية الآن هو دوامات حفر وخنادق جديدة ، وفقًا لتحليل معهد إيتاي بار ليف الذي عمل بالاشتراك مع معهد العلوم والأمن الدولي.

وتم الكشف عن الموقع الذي يقع على بعد 25 ميلاً خارج طهران لأول مرة عندما حصل الموساد الإسرائيلي على أرشيف إيران النووي السري في عام 2018.

وتقول إسرائيل إن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية مستمر. والآن تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية – المحبطة بسبب افتقار إيران للشفافية – إنها لا تستطيع استبعاد ذلك.

اتهام لإيران:

وخلال اجتماع حاسم لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك الاتفاق النووي الذي يحاول المفاوضون الأميركيون إعادته إلى الطاولة.

وقال الوفد الأميركي في بيان “منذ آخر اجتماع تجاوزت إيران أيضًا قيود خطة العمل الشاملة المشتركة بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة من اليورانيوم “.

وأصدر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تحذيرًا مماثلًا، وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “توقعاتي بشأن هذه العملية لم تتحقق بالطبع . وتابع “لدينا دولة لديها برنامج نووي متطور وطموح للغاية ويقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جدًا ، ويخصب اليورانيوم بمستويات عالية جدًا قريبة جدًا من مستوى صنع الأسلحة.”

وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يعد من الممكن القول على وجه اليقين إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ووبخ طهران لفشلها في الإجابة عن أسئلة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع نووية سابقة غير معلنة.

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