أنمار الحائلي: شرط نريد تحقيقه لجلب صفقات لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن الشرط الواجب تحقيقه وذلك ليتعاقد النادي مع صفقات جديدة للفريق الأول بفترة الانتقالات الصيفية.

دعم أعضاء الشرف في الاتحاد يحل الأزمة

وتحدث الحائلي لـ برنامج ” في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “أحتاج لدعم أعضاء الشرف بالنادي من أجل الصفقات الجديدة، لأنني حاليًا أفكر في سداد رواتب ومستحقات اللاعبين”.

وتابع رئيس الاتحاد: “حتى الآن لم نفكر في ضم أي صفقة محلية أو أجنبية، لأن خزينة النادي لن تكفي، وحتى الآن لم نتلق استجابة من أعضاء الشرف بـ الدعم، ولكننا تلقينا وعودًا منهم”.

العميد ينتظر رد سعود عبدالحميد

وأضاف الحائلي: “قدمنا عرضًا للاعب سعود عبدالحميد وننتظر رده، وحتى الآن، الفريق به أبطال حققوا نتائج مميزة، وحلمنا الآن المنافسة على الفوز بالبطولة العربية، لأن جائزتها المالية ستحل الكثير من الأزمات للنادي”.

وتابع الحائلي: ” إن شاء الله نريد دفع ما يقرب من 50 مليون ريال، للحصول على الرخصة الآسيوية، وهذا الأمر بسيط”.

يذكر أن العميد كان أنهى الموسم محتلًا المركز الثالث بـ دوري المحترفين برصيد 56 نقطة متأهلًا لـ دوري أبطال آسيا بالعام المقبل.

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