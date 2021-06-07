أنمار الحائلي: صدارة الاتحاد تعكس عملنا للارتقاء به

المواطن - محمد سمعه

أوضح أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن حصول النادي على المركز الأول في برنامج استراتيجية دعم الأندية، يعكس قيمة العمل الإداري المؤسسي داخل أروقة النادي الذي نتج عنه تحقيق كافة متطلبات تنفيذ حوكمة الأندية مع تطوير البنية التحتية على مستوى الألعاب والمنشآت.

رسالة رئيس نادي الاتحاد لـ وزير الرياضة

وأضاف رئيس النادي قائلًا: “في البداية أتوجه بالشكر لـ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على الدور الكبير والعمل المستمر الذي يقوم به لخدمة شباب الوطن، والارتقاء بالقطاع الرياضي تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وحصولنا على المركز الأول في برنامج استراتيجية دعم الأندية له دلالات تؤكد حجم العمل داخل النادي لإعادة تهيئته”.

الاستمرار على نفس النهج

وتابع الحائلي قائلًا: “النادي أظهر نقلة نوعية في النتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى الفريق الكروي الأول إضافة للالتزام بالتعليمات والمعايير التي جنبت النادي أي عقوبات، ونتطلع للاستمرار على نفس هذا النهج بالموسم المقبل”.

وأشار الحائلي إلى أن حصول الاتحاد على المركز الأول في برنامج استراتيجية دعم الأندية أهله للحصول على دعم مالي قدره 115 مليونًا و 700 ألف ريال.

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