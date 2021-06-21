أهالي جازان يطالبون بإغلاق فتحة دوران طريق الستين.. لا فائدة منها!

المواطن- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من أهالي جازان من وجود فتحة لدوران المركبات بطريق الملك فيصل “الستين” في مدينة جازان، التي تم إنشاؤها قبل بعضة أسابيع، ونادرًا ما تستخدمها المركبات للدوران، وذلك لوجود فتحة دوران أخرى بالقرب منها والواقعة بدوار الحناوي، وتم إنشاؤها قبل أشهر.

إغلاق فتحة الدوران أو تغير اتجاهها:

وقال أحمد حيدر في تصريحات لـ“المواطن”، إن فتحة الدوران الواقعة بمنتصف الملك فيصل نادرًا ما تستخدم للدوران، ولا فائدة فعلية من إنشائها، وتسببت بضيق الطريق وإرباك الحركة المرورية.

وقال محمد قادري، إن فتحة دوران طريق الملك فيصل الجديدة تم إنشاؤها دون دراسة على أرض الواقع، وذلك لوجود فتحة دوران أخرى بدوار الحناوي والتي تبعد عن فتحة الدوران الجديدة ما يقارب الـ500 متر.

وأضاف، أن فتحة الدوران الجديدة إذا تم عكس اتجاهها سوف تستخدم فعليًا من قبل المركبات المتجهة لحي السويس؛ مما يقلل من زحام المركبات على إشارة مرور تقاطع طريق الملك فيصل.

مناشدة لمرور جازان:

وناشد أهالي جازان مسؤولي إدارة مرور منطقة جازان بالوقوف على موقع فتحة دوران طريق الملك فيصل الجديدة، والنظر في إغلاق فتحة الدوران، أو تغير مسار اتجاهها.

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