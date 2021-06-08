أوزبكستان تُقلص الفارق مع الأخضر باكتساح سنغافورة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم ضد سنغافورة التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة، بفوز المنتخب الأوزبكي بخماسية دون رد.

منتخب أوزبكستان يكتسح سنغافورة:

ولعب منتخب أوزبكستان ضد سنغافورة على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتمكن جلال الدين مشاريبوف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة، قبل أن يُعزز تقدم منتخب بلاده بهدف ثان عند الدقيقة 34، قبل أن ينجح إلدور شومورودوف في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 45.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخب الأوزبكي الضغط، وتمكن عادل أحمدوف من إحراز الهدف الرابع عند الدقيقة 50، قبل أن ينجح اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه عند الدقيقة 88.

ترتيب مجموعة الأخضر:

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 12 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ويقلص الفارق مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي يتصدر بـ14 نقطة.

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