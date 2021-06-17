أول تصرف من النصر بعد رفض باولينيو

المواطن - محمد سمعه

لم يخف نادي النصر إعجابه ورغبته بضم اللاعب البرازيلي باولينيو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سر اهتمام النصر بضم باولينيو

وجاء اهتمام إدارة العالمي بضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ 32 عامًا، وذلك كصفقة بديلة تعوض رحيل البرازيلي بيتروس الذي تردد اسمه للرحيل عن أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض نجم نادي جوانجزو إيفرجراند، فكرة الانتقال لنادي النصر مفضلًا العودة للدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة حيث قيل إنه سينضم لنادي كورينثيانز البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وستعمل إدارة النصر على تحسين بنود عقد اللاعب بيتروس لضمان بقائه مع الفريق الكروي الأول للموسم الجديد، خاصة أنه عنصر لا غنى عنه في صفوف العالمي.

خبرة كبيرة لـ باولينيو مع الأندية الأوروبية

ويملك باولينيو خبرة كبيرة نظرًا لتمثيله للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث سبق له اللعب في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة من 2013 إلى 2015، ولعب مع فريق برشلونة الإسباني بموسم 2017/ 2018، ويلعب مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني منذ عام 2019.

ويسعى المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر لضخ دماء جديدة بصفوف الفريق الأول تفاديًا للأداء المخيب الذي عانى منه العالمي مطلع موسم 2020/ 2021 الذي كلف الفريق فقدان الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين بعد أن تعرض لـ6 هزائم في أولى جولات الدوري، بالإضافة لتوديعه بطولة كأس الملك والفوز فقط بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي على حساب الهلال.

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