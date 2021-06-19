أول تصريح من رئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي

المواطن - متابعة

في أول تصريح له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، إنه سيعمل على تشكيل حكومة الشعب لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم انتخابه.

وقال رئيسي: “سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد”، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى “تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد”.

تعهدات الرئيس الجديد

وأضاف رئيسي: “آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها”، مؤكدا أنه “سيشكل حكومة الشعب”، وتابع: “أتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو”.

وكان التليفزيون الإيراني أعلن اليوم فوز إبراهيم رئيسي بسباق الرئاسة الإيرانية بعد حصوله على أعلى الأصوات في الوقت الذي أقر فيه مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية؛ محسن رضائي وعبدالناصر همتي وأميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لرئيسي فوزه.

من هو إبراهيم رئيسي ؟

اسمه الكامل إبراهيم رئيس الساداتي ولد في 14 ديسمبر 1960، في مشهد، وهو النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس الحالي للسلطة القضائية في إيران، عُين في هذا المنصب في 7 مارس 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.

تولّى إبراهيم رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي لبلاده، ففي عام 1985م تصدى لمنصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 تولى منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامّة.

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