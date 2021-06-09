أول دولة تعتمد بيتكوين كعملة قانونية

المواطن - متابعة

وافق برلمان السلفادور، الأربعاء، على قانون يعتبر العملة الإلكترونية بيتكوين عملة قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

عملة قانونية:

وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن “الهدف من القانون هو جعل البتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة”.

ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس بتوقيعه.

وبعد فترة من التراجع والانهيار في سوق العملات الرقمية خلال شهر مايو الماضي، شهدت الأيام الأولى من شهر يونيو تغيرات دراماتيكية، بالتزامن مع جملة من الأخبار السعيدة التي أعادت الأسهم الخضراء إلى مؤشرات متابعة حركة العملات الرقمية.

وبحسب موقع “كوين ماركت كاب” المتخصص في تحليل العملات الرقمية، فإن الأيام السبعة الأخيرة، حتى ظهر الأحد 6 يونيو، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نمو معظم العملات الرقمية الشهيرة ومنها بيتكوين؛ وصل عدد العملات الرقمية المتداولة إلى 10.296 عملة بإجمالي قيمة سوقية 1.645 تريليون دولار.

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