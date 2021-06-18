أول صفقة يفكر فيها الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، بـ رئاسة ماجد النفيعي، لحل أزمة ديون النادي؛ وذلك لمنحه الفرصة التعاقد مع الصفقات المطلوبة للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد قاسم البديل الأمثل لـ ليما في الأهلي:

ويفكر الراقي في تدعيم صفوفه بضم ظهير أيسر، وذلك بعد رحيل البرازيلي لوكاس ليما.

وفي حال سدد الراقي ديونه، فسوف يفكر النادي في التعاقد مع محمد قاسم ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي.

وقدم قاسم صاحب الـ26 عامًا مع الفيصلي بموسم 2020/ 2021 أداءً مميزًا، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021.

الأهلي مديون بـ 124 مليون ريال:

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الراقي في المركز الثالث، حيث بلغت ديونه 124 مليونًا و383 ألفًا و600 ريال، علمًا بأنه لا يُمكنه جدولة المستحقات.

وتطمح جماهير الراقي في حل هذه الأزمات سريعًا، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم الرياضي الجديد، بعد تراجعه الموسم المنصرم.

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