أول قرار متوقع من مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

يبحث الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالموسم الجديد.

إدارة آل معمر تنتظر قرار مدرب النصر:

وأشار الإعلامي أحمد الجدي إلى أن إدارة العالمي، برئاسة مسلي آل معمر، تنتظر قرار المدرب مانو مينيز بإعارة بعض اللاعبين وبيع آخرين مع اشتراط الاستفادة المالية في حال تم إعارة اللاعبين.

صفقتان حتى الآن في العالمي:

يذكر أن العالمي نجح حتى الآن في التعاقد مع اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر من صفوف بيشكتاش التركي إضافة لضم البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

جدير بالذكر أن البداية المخيبة لـ العالمي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 أبعدت الفريق عن المنافسة على اللقب، وذلك بعد أن تعرض لـ 6 هزائم في أول الجولات من الدوري بالموسم المنصرم.

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