إحباط تهريب مواد تُستخدم في السحر والشعوذة برفقة أحد المسافرين

المواطن - واس

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام من إحباط محاولة تهريب مواد تُستخدم في “السحر والشعوذة” كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين عبر المطار.

قطع جلدية تستخدم في السحر والشعوذة:

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المفتش الجمركي بأحد المسافرين الذي كان ضمن ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير

الاشتباه المتبعة عُثر على (5) قطع جلدية تحتوي على رموز وأرقام وأسماء تُستخدم لأعمال السحر والشعوذة، كانت مُخبأة بين أطعمة كانت ضمن أمتعة المهرب, وجرى بعد إتمام عملية الضبط إحالة المواد المضبوطة والمهرب إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

خطة الهيئة للمراقبة المنافذ الجمركية:

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جانب العقيدة من أهم الجوانب التي تسعى الهيئة إلى المحافظة عليها عبر جميع المنافذ الجمركية، وذلك بمنع دخول كل ما ينافي ذلك كأعمال السحر والشعوذة والدجل.

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