إخلاء فندق بجوار موقع انعقاد قمة G7 بسبب عبوة مريبة 

المواطن- متابعة

أخلت الشرطة البريطانية في جنوب غرب إنكلترا فندقًا قريبًا من مكان عقد قمة الدول السبع G7، بعد استلامها صباح اليوم بلاغًا عن وجود عبوة مريبة هناك.

وبتوجه الشرطة إلى هناك وفحص المكان، تبين أن العبوة زائفة ولا يوجد ما يمثل تهديدًا لضيوف المملكة المتحدة، بحسب وكالة روسيا اليوم.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال: نعتقد حاليًا أن ذلك كان تحذيرًا زائفًا وفتحنا تحقيقًا جنائيًا.

وأغلقت الشرطة الطرق والمسارات الساحلية المؤدية لخليج كاربيس، وهو المنتجع الساحلي الصغير الذي يستضيف القمة ونصبت أسوارًا حديدية وطبقت قيودًا أخرى في المكان.

الجولة الخارجية الأولى لجو بايدن

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بريطانيا مساء أمس الأربعاء، ويقيم في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث، حيث تقيم أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي قمة G7.

وتُعد هذه هي الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه في يناير 2021.

وشددت السلطات إجراءات الأمن حول قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وهو أول اجتماع بالحضور الفعلي لزعماء الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين، بحسب وكالة رويترز.

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