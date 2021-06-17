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إرشادات مهمة عند استخدام المكملات ‏الغذائية
منها معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها

إرشادات مهمة عند استخدام المكملات ‏الغذائية

2021/06/17
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إرشادات مهمة عند استخدام المكملات ‏الغذائية
المواطن - الرياض

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة اتباع التعليمات الموضحة ‏على بطاقة المنتج، بعد تحديد احتياج كل شخص من ‏المكملات ‏الغذائية، طبقًا لتعليمات الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.‏

عدد الجرعات: 

وأكدت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، أهمية معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها ‏للوصول للحد المطلوب دون زيادة في الحصة ‏اليومية، مع ‏شرب كمية وافرة من الماء، وخاصة مع المكملات ‏الغذائية التي تحتوي ‏على نسبة عالية من البروتين.

أعراض جانبية: 

كما شددت على التوقف فورًا عن استخدام المكملات ‏الغذائية عند وجود أي ‏أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص ‏وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”‏، محذرة من استخدام أي نوع من المكملات الغذائية بناء على ‏تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي أو ‏أخذ ‏النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.

 


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