إرشادات مهمة عند استخدام المكملات ‏الغذائية

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة اتباع التعليمات الموضحة على بطاقة المنتج، بعد تحديد احتياج كل شخص من المكملات الغذائية، طبقًا لتعليمات الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.
عدد الجرعات:
وأكدت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، أهمية معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها للوصول للحد المطلوب دون زيادة في الحصة اليومية، مع شرب كمية وافرة من الماء، وخاصة مع المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.
أعراض جانبية:
كما شددت على التوقف فورًا عن استخدام المكملات الغذائية عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”، محذرة من استخدام أي نوع من المكملات الغذائية بناء على تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي أو أخذ النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.
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