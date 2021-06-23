إسبانيا تقسو على سلوفاكيا بخماسية وتعبر لدور الـ16

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب إسبانيا الأول لـ كرة القدم من العبور إلى دور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد فوزه العريض على منتخب سلوفاكيا بخماسية دون رد.

ملخص مباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا:

وبدأت المباراة بإثارة هجومية من قبل المنتخب الإسباني، الذي أهدر ركلة جزاء عبر مهاجمه ألفارو موراتا بالدقيقة الـ12.

ولكن لم يستسلم المنتخب الإسباني، ليتمكن اللاعب مارتين دوبرافكا لاعب سلوفاكيا بإحراز الهدف الأول للمنتخب الإسباني بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ30.

وواصل المنتخب الإسباني ضغطه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب إيمريك لابورت بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة، عزز منتخب إسبانيا تقدمه بإحراز الهدف الثالث بالدقيقة الـ56، ثم أضاف اللاعب فيران توريس رابع الأهداف للمنتخب الإسباني بالدقيقة الـ68.

وعاد لاعب المنتخب السلوفاكي، جوراي كوشكا لارتكاب نفس خطأ مواطنه دوبرافكا ليضيف خامس الأهداف للمنتخب الإسباني بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ72.

المنتخب الإسباني يتأهل وصيفًا:

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الإسباني بخماسية دون رد ليصل للنقطة الخامسة ويتأهل ثانيًا عن المجموعة الخامسة رفقة المنتخب السويدي المتصدر إلى دور الـ16 بـ اليورو.

وكان المنتخب الإسباني تعادل مع منتخبي السويد وبولندا بأول جولتين، وذلك قبل مواجهة منتخب سلوفاكيا اليوم.

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