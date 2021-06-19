إسباني يقود الرائد في الموسم الجديد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن التعاقد مع المدرب الإسباني بابلو ماشين لقيادة الفريق الكروي الأول بدءًا من الموسم المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ رائد التحدي عبر “تويتر” أن النادي بـ رئاسة فهد المطوع نجح في التعاقد مع ماشين لقيادة الفريق الأول بدلًا من الألباني بيسنك هاسي الذي رحل لتدريب النادي الأهلي.

تجربة قصيرة لـ ماشين مع العين:

جدير بالذكر أن ماشين كان له تجربة قصيرة مع نادي العين في الدوري السعودي بموسم 2020/ 2021، وذلك قبل هبوط العين لـ دوري الدرجة الأولى.

وفي سياق آخر، أعلن رائد التحدي أمس الجمعة عن سداد 7 ملايين ونصف المليون ريال من أصل 10 ملايين و 946 ألف ريال، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة المقبلة.

3 ملايين ريال تقرب الرائد من نيل شهادة الكفاءة المالية:

وذكر الحساب الرسمي لـ النادي عبر “تويتر” أن النادي سدد 7 ملايين ونصف المليون ريال بعد يوم 30 إبريل، كما أصبح متبقيًا للنادي تسديد 3 ملايين و445 ألف ريال من أجل نيل شهادة الكفاءة المالية.

وسيكون آخر موعد لسداد المبلغ المتبقي على النادي هو 21 أغسطس المقبل، حيث في حال سداد الـ3 ملايين سيحصل رائد التحدي على شهادة الكفاءة المالية.

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