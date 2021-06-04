إصابة 11 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس

المواطن - متابعة

أصيب 11 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إحداها خطيرة، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمة جبل صبيح في بيتا بنابلس.

مواجهات مع قوات الاحتلال

وبحسب وكالة معًا قال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابًا أصيب برصاصة بالرقبة، كما أصيب آخر برصاصة بالقدم وآخرون بحالات الاختناق جراء المواجهات التي اندلعت على جبل صبيح في بيتا.

وكانت صلاة الجمعة أقيمت على قمة جبل صبيح بمشاركة آلاف المواطنين من عدة مناطق للتصدي ضد إقامة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون منذ أكثر من شهر.

مواجهات في القدس

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في بلدة رافات شمال القدس بعد خروج مسيرة دعت لها القوى الوطنية.

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