إطلاق 20 من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بالباحة غدًا

المواطن - الرياض

يعتزم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إطلاق 20 من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة صباح يوم غدٍ السبت، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة.

أهمية إطلاق الوعول الجبلية

يُشار إلى أن هذا الإطلاق للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض هو الأول من نوعه في منطقة الباحة، ويندرج ضمن البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية لاستعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية ولرفع جاذبية متنزه الشكران وتفعيل الشراكة المجتمعية إضافة لاستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.

وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية، أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة.

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