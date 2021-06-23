إعدام نحو 267 شخصًا في إيران وطهران تتحدث عن 91 فقط!

المواطن - متابعة

أكد تقرير أممي عن حقوق الإنسان في إيران أنه تم إعدام نحو ٢٦٧ شخصًا، فيما تتحدث طهران عن ٩١ فقط.

وكان البيت الأبيض قد قال إن إيران ليست لاعبًا جيدًا في عدد من القضايا العالمية، مشددًا على أن أي انتهاك لحقوق الإنسان في إيران الآن سيتحمله الرئيس الجديد.

مرشد إيران:

وتابع البيت الأبيض في مؤتمر لمتحدثه، مساء الاثنين، أن المرشد الإيراني هو من يقرر قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، حاثًّا النظام الإيراني على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

مفاوضات فيينا:

وقال: إنه لا يوجد جدول زمني بمفاوضات فيينا للتوصل لاتفاق مع إيران.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة