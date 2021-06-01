إعفاء متلقي الجرعة الأولى ضد كورونا من حظر التجول الليلي في الأردن

المواطن - متابعة

سمح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، لمن مضى أكثر من 21 يومًا على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا التجول خلال ساعات الحظر بدءًا من منتصف يونيو الحالي في الأردن.

لقاح كورونا وحظر التجول الليلي في الأردن:

وبموجب أمر الدفاع رقم 38، سيتم أيضًا السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائية.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يُصدِر البلاغ رقم (38) لسنة 2021م، الذي يسمح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائيّة، والسّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران. pic.twitter.com/FMt5wQnray — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) June 1, 2021

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