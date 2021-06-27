إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس إدارة حجاج الدول العربية

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج الدول العربية.

وفيما يلي القائمة النهائية التي أعلنتها الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

مرشحو موسم الحج:

وأكدت وزارة الحج أن القبول النهائي للمرشحين لأداء فريضة حج 1442 يعتمد على توفر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة حيث تقدم إلى الحج قرابة 600 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، في حين تم تحدد العدد المقبول بـ60 ألفًا فقط ما يعني أن المسجلين 10 أضعاف عدد الأماكن المتاحة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم فتح المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442، اليوم الجمعة وحتى الساعة 10:00 م من يوم الجمعة 29 ذي القعدة 1442هـ، مهيبة بالمرشحين الذين تصلهم رسائل نصية عبر الجوال إلى استكمال الإجراءات.

اشتراطات حج 1442:

وكانت وزارة الحج قد أعلنت في وقت سابق عن ضوابط حج 1442 كما يلي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وزارة الحج تعلن الإحصائيات الأولية:

وبلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج 558270 حاجًّا يمثل الذكور 59% منهم فيما يمثل الإناث 41% من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت الفئة العمرية الأكثر بين المسجلين في المرحلة من 31- 40 سنة، حيث بلغت 38%، فيما كانت الفئة العمرية من 21- 30 سنة حوالي 26%، فيما سجل 2% ممن هم فوق سن الستين و3% دون سن العشرين.

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