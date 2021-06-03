إغلاق كوفي شوب وتغريمه 60 ألف ريال بسبب حفل الافتتاح ودعوة المشاهير

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض غلق كوفي شوب وتغرّمه 60 ألف ريال بسبب إقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير ومخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة التجارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وعلى جميع منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ضوابط:

وكانت وزارة التجارة قد وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب التزاحم داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت، ومنع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

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