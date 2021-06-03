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إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض

إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض

2021/06/03
الساعة 1:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض
المواطن - الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المخالفة في سوق البنقالة بحي البطحاء.

جولة تفتيشية:

وأجرت أمانة الرياض جولة تفتيشية على ما يعرف بـ”سوق البنقالة”، وفقًا لما نشرته “الإخبارية”.

إجراءات احترازية:

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لضبط الأسواق وضمان تطبيق الاشتراطات الاحترازية والحد من انتشار كورونا.

 


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