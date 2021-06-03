إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض

المواطن - الرياض
أغلقت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المخالفة في سوق البنقالة بحي البطحاء.
فيديو | أمانة #الرياض تتفاعل مع تقرير #الإخبارية وتغلق عددا من المحال العشوائية في حي #البطحاء https://t.co/zipYJUKz1g pic.twitter.com/eXL3y8quDN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2021
جولة تفتيشية:
وأجرت أمانة الرياض جولة تفتيشية على ما يعرف بـ”سوق البنقالة”، وفقًا لما نشرته “الإخبارية”.
إجراءات احترازية:
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لضبط الأسواق وضمان تطبيق الاشتراطات الاحترازية والحد من انتشار كورونا.
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