إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض

المواطن - الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المخالفة في سوق البنقالة بحي البطحاء.

جولة تفتيشية:

وأجرت أمانة الرياض جولة تفتيشية على ما يعرف بـ”سوق البنقالة”، وفقًا لما نشرته “الإخبارية”.

إجراءات احترازية:

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لضبط الأسواق وضمان تطبيق الاشتراطات الاحترازية والحد من انتشار كورونا.

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