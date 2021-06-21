إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

المواطن- متابعة

أغلقت إيران محطة بوشهر للطاقة النووية بشكل مؤقت إثر عطل تقني، وفق ما أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وبحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

ووفقاً للوكالة الفرنسية، فقد أضافت المنظمة في بيان مقتضب: بطبيعة الحال، بعد أن يتم حل هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية، ولم تحدد المنظمة في بيانها طبيعة المشكلة في المحطة النووية.

ونقل عن مسؤول في شركة الكهرباء الحكومية، الأحد، قوله إن إغلاق منشاة بوشهر النووية قد يستغرق ما بين 3 و4 أيام، وفي الوقت نفسه، فإن شركة الكهرباء الوطنية كانت قد دعت الإيرانيين، إلى تخفيف استهلاك الكهرباء قدر الإمكان في ساعات الذروة، وذلك بسبب ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود قيود على إنتاج الطاقة بسبب إصلاحات جارية في محطة بوشهر.

وأورد التلفزيون الرسمي في طهران، نقلا عن المسؤول، أن المنشأة أغلقت بشكل مؤقت، من أجل القيام بإصلاحات فنية.

إرجاء المحادثات النووية

ويأتي هذا الإعلان فيما أرجئت المحادثات النووية بين طهران والقوى الست، يوم الأحد، من أجل التشاور، حسبما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إنريكي مورا.

ولم يذكر مورا في حديثه للصحفيين أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما، وأضاف أن المشاركين ستكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.

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