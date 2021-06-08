إقالة يوسف المناعي من تدريب القادسية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، قبل قليل، عن إقالة التونسي يوسف المناعي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.

إقالة يوسف المناعي:

وأشار حساب نادي القادسية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة يوسف المناعي وجهازه المعاون، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم، وذلك لما يتوافق مع خطة النادي المستقبلية.

كما قدم مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة أحمد غدران الشكر إلى المدير الفني التونسي وجهازه المعاون على جهودهم المبذولة طوال الموسمين الماضيين، وتمنى له ولفريق عمله التوفيق في خطوته المقبلة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع إدارة نادي القادسية وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي نيف آل صاحب، في مقر النادي لمناقشة عددًا من الملفات المهمة وبناء على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية لكرة القدم، والتي عقدت اجتماعًا مسبقًا ناقشت خلاله وضع الفريق وجميع التقارير الفنية والإدارية المرفوعة له.

القادسية إلى دوري الدرجة الأولى:

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بقيادة يوسف المناعي في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الـ14 برصيد 35 نقطة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

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