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إقفال طرح يونيو من برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال
قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح

إقفال طرح يونيو من برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال

2021/06/15
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إقفال طرح يونيو من برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال
المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو2021م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي).

3 شرائح: 

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال سعودي (مليارين وسبعمائة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي، كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2035 ميلادي.


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