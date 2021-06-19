إنتر ميلان يحدد بديلين لـ كريستيان إريكسن

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، استقر حول البحث عن بديل الدنماركي كريستيان إريكسن، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مؤخرًا في مباراة الدنمارك وفنلندا ببطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

بديلا كريستيان إريكسن في إنتر ميلان

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الإنتر يفكر في التعاقد مع اللاعب هاكان تشالهانوجلو نجم ميلان الإيطالي حيث سينتهي عقده مع الميلان في يونيو 2021.

كما قالت تقارير صحفية أخرى إن الإنتر يفكر أيضًا في ضم اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يعاني من قلة المشاركة مع الشياطين الحمر.

نجم الإنتر يستعد لزرع جهاز لضربات القلب

وفي سياق آخر، يبدو أن اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في طريقه لـ زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في الفترة المقبلة بحسب تقارير صحفية.

وقرر الاتحاد الدنماركي لـ كرة القدم بعد موافقة إريكسن زراعة جهاز ICD لتنظيم ضربات القلب لدى اللاعب خاصة أن الأطباء وافقوا ورحبوا بهذا الأمر.

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