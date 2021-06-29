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إنجاز مميز لـ بنزيمة مع منتخب فرنسا
بعد تسجيله ثنائية ضد سويسرا

إنجاز مميز لـ بنزيمة مع منتخب فرنسا

2021/06/29
الساعة 12:28 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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إنجاز مميز لـ بنزيمة مع منتخب فرنسا بنزيمة - المصدر @EURO2020
المواطن - مروة نبيل

خطف مهاجم الديوك، كريم بنزيمة، الأنظار خلال مباراة منتخب فرنسا ضد سويسرا، المقامة الآن ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

منتخب فرنسا ضد سويسرا:

ويلعب منتخب فرنسا ضد سويسرا الآن على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة “يورو 2020″، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3/ 3، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وينتظر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة فرنسا ضد سويسرا، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020″، بعدما خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على كرواتيا بنتيجة 5/ 3.

 

منتخب فرنسا
المنتخب الفرنسي – المصدر @EURO2020

كريم بنزيمة يتألق:

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل هدفين خلال دقيقتين تقريبًا، ليحول تأخر منتخب فرنسا ضد سويسرا إلى تقدم، ويُحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته مع الديوك.

وأصبح كريم بنزيمة أول لاعب في منتخب فرنسا الأول، ينجح في تسجيل هدفين على الأقل خلال مواجهتين متتاليتين ضمن منافسات البطولات الكبرى “كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية”، حيث سبقه في هذا الإنجاز أسطورة كرة القدم، ميشيل بلاتيني.

كريم بنزيمة
بنزيمة – المصدر @EURO2020

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بلاتيني أحرز ثلاثية ضد بلجيكا ثم هاتريك في شباك يوغوسلافيا في مواجهتين متتاليتين ضمن منافسات بطولة “يورو 1984”.

ميشيل بلاتيني
بلاتيني

وكان كريم بنزيمة قد نجح في تسجيل هدفين في مباراة فرنسا الماضية ضد البرتغال ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في “يورو 2020″، ليساهم في تأهل الديوك كمتصدر مجموعته.

كريم بنزيمة في اليورو
بنزيمة – المصدر @EURO2020


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