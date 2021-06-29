إنجلترا تتجاوز ألمانيا وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب إنجلترا ضد ألمانيا على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الأسود الثلاثة بهدفين دون رد.

إنجلترا ضد ألمانيا:

وبدأت مباراة منتخب إنجلترا ضد ألمانيا بشكل سريع، وشكل لاعبو “الأسود الثلاثة” خطورة بتسديدة صاروخية عن طريق رحيم سترلينج، إلا أن مانويل نوير تصدى لها، قبل أن يلعب ماجواير رأسية ضعيفة، أمسكها حارس المانشافت بسهولة.

واستمرت هجمات الأسود الثلاثة، ولعب ماجوير رأسية مميزة، إلا أنها مرت أعلى العارضة، وأنقذ بيكفورد فرصة مؤكدة من منتخب ألمانيا، وتصدى لتسديدة فيرنر المنفرد بالمرمى، قبل أن يُهدر هاري كين فرصة هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

سترلينج وهاري كين يخطفان التأهل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب ألمانيا بقوة، وكاد هافيرتز أن يهز شباك بيكفورد بتسديدة صاروخية، إلا أن الحارس حولها إلى ركلة ركنية، قبل أن تنجح إنجلترا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 75.

وأحرز سترلينج هدف التقدم من تسديدة مباشرة، بعد تلقيه عرضية من لوك شاو، وكاد منتخب ألمانيا أن يتعادل بعدما انفرد مولد بالحارس، ولكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم، قبل أن يعزز هاري كين تقدم الأسود الثلاثة بهدف آخر، لتنتهي مباراة منتخب إنجلترا ضد ألمانيا بتوديع المانشافت لمنافسات “يورو 2020“.

وينتظر منتخب الأسود الثلاثة الفائز من مباراة المنتخب الأوكراني الأول لكرة القدم ضد نظيره السويدي، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية.

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