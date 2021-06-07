إنفلونزا الطيور يتفشى في العراق

المواطن- متابعة

أفادت تقارير محلية أن مرض إنفلونزا الطيور بين الدواجن قد تفشى في عدد من محافظات العراق، خاصة محافظة البصرة في أقصى الجنوب، حيث سُجل أعلى معدل في الإصابات.

وأعلن مسؤولون في وزارة الزراعة العراقية عن احتواء المرض بشكل كامل في محافظات بغداد وواسط والأنبار، فيما جرت السيطرة جزئيًا على المرض في محافظة البصرة.

وما زالت ثمة إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور بين الدواجن، في بعض المناطق كقضائي صفوان والزبير، لكنها محصورة ومعزولة، بحسب الجهات الزراعية المسؤولة.

نفوق عشرات الآلاف من الدواجن

وشهدت المحافظات العراقية الأربع التي سجلت إصابات بمرض إنفلونزا الطيور، نفوق عشرات آلاف الدواجن المصابة، وإعدام مثلها من قبل الفرق المختصة في وزارة الزراعة، وتم طمرها بشكل آمن.

دجاج مهرب من تركيا

وترجع وزارة الزراعة هذه الموجة من إنفلونزا الطيور، بالدرجة الأساس إلى دخول دجاج بياض حامل للفيروس مهرب من تركيا إلى العراق، فضلًا عن الطيور المهاجرة التي قد تكون حاملة له.

وشهدت أسعار لحوم الدجاج انخفاضًا ملموسًا في الأسواق العراقية، نظرًا لتراجع الطلب عليها، بفعل تخوف المستهلكين من إمكانية، تسرب دواجن مصابة بالفيروس للأسواق، مما قد ينقل الفيروس إليهم.

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1,224,992 حالة، كما شهدت البلد أيضًا تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الأسود، فيما تم تسجيل أربع إصابات أخرى.

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