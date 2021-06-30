إيداع: إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في لازوردي

المواطن - الرياض

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة لازوردي للمجوهرات.

إيداع:

وبحسب بيان المركز على موقع السوق المالية (تداول)، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة لازوردي للمجوهرات في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأربعاء 20/11/1442ه الموافق 30/06/2021م.

زيادة رأس مال الشركة:

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي للمجوهرات وافقت على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه تم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 22/10/1442هـ الموافق 03/06/2021م على أساس سعر 20.74 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وبدأت فترة الاكتتاب 7 يونيو 2021 وذلك عن طريق طرح 14.5 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مالها من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.

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