إيغالو وكاريلي وغروهي والنجعي يحصدون أفضلية شهري إبريل ومايو

المواطن - محمد سمعه

فاز كل من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد، والحارس مارسيلو غروهي حارس الفريق الأول بـ العميد واللاعب سامي النجعي لاعب النصر والنيجيري أوديون إيغالو لاعب الشباب بجوائز الأفضلية عن شهري إبريل ومايو بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلي أفضل مدرب:

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” أن كاريلي حصد جائزة أفضل مدرب، وغروهي جائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال النجعي جائزة أفضل لاعب صاعد، والنيجيري إيغالو أفضل لاعب.

وكان نادي الهلال أنهى موسم 2020/ 2021 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين متصدرًا البطولة برصيد 61 نقطة، يليه نادي الشباب في الوصافة والاتحاد بالمركز الثالث والتعاون رابعًا والاتفاق خامسًا والنصر سادسًا.

الاتحاد يكافئ مدربه:

وبوقت سابق، أعلن نادي الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، عن تجديد عقد فابيو كاريلي ليستمر في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم آخر حتى عام 2022.

وفي سياق آخر، كان إيغالو انضم لنادي الشباب في العام الحالي قادمًا من نادي شنغهاي جرينلاند الصيني، كما سبق له اللعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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