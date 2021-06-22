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إيقاف موظفين في الشؤون البلدية ومواطن حصلوا على عقود بـ10 ملايين ريال بالمخالفة
أسسوا كيانًا تجاريًّا وحصلوا من خلاله على مشاريع بالباطن

إيقاف موظفين في الشؤون البلدية ومواطن حصلوا على عقود بـ10 ملايين ريال بالمخالفة

2021/06/22
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إيقاف موظفين في الشؤون البلدية ومواطن حصلوا على عقود بـ10 ملايين ريال بالمخالفة
المواطن - واس

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن.

تفاصيل المخالفة: 

وأوضحت الهيئة أن الموظفين والمواطن قاموا بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات”، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

الهيئة مستمرة في الرصد: 

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.


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