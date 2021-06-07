ابتكار عين ثالثة لمساعدة مدمني الهواتف الذكية

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول لمصمم كوري ابتكر “عينُا ثالثة” لحماية مدمني الهواتف الذكية أثناء السير.

وتبيّن من الفيديو المتداول، تمكّن طالب كوري جامعي من عمل تصميم جديد لمساعدة مدمني الهواتف الذكية، من خلال عين ثالثة مثبت بها جفن يفتح عندما يخفض المستخدم رأسه وتنشغل عيناه بالنظر إلى الهاتف.

ويحتوي التصميم على مستشعر بالموجات فوق الصوتية يكتشف العوائق وينبه المستخدم بالحظر، بحسب روسيا اليوم.

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