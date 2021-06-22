ابن حثلين: تخصيص 22 يونيو يوماً عالميا للإبل

المواطن - الرياض

أعلن فهد بن حثلين، مؤسس ورئيس منظمة الهجن الدولية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل، عن تخصيص يوم 22 يونيو كيوم عالمي للإبل.

وقال ابن حثلين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “دعمنا في المنظمة تخصيص يوم عالمي للإبل (22 يونيو) من كل عام للتذكير بالإرث الكبير للإبل.

دعم فعاليات وأنشطة الإبل

كما أعلن ابن حثلين عن استضافة الدكتور عبدالرازق كاكار مؤسس اليوم العالمي للإبل في محاضرة للتحدث عن أهمية هذا اليوم لدعم فعاليات وأنشطة الإبل في العالم.

وتقيم المنظمة الدولية للإبل الندوة الدولية الثالثة بالشراكة مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة بمناسبة اليوم العالمي للإبل.

وبحلول اليوم العالمي للإبل يحتفل العارفين بالإبل والمهتمين بها والناشطين في المحافظة عليها سنوياً كرمزية تذكير على اعتبارها أحد الأدوات الفعّالة للبيئة الصعبة ومثالاً حيّاً على البقاء ونموذج بيولوجي أعطى المعنى للاستمرار.

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