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ابن حثلين: دخول مهرجان الإبل للمحصنين فقط

ابن حثلين: دخول مهرجان الإبل للمحصنين فقط

2021/06/16
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ابن حثلين: دخول مهرجان الإبل للمحصنين فقط
المواطن - الرياض

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، أن العمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 سيكون مقتصرًا على المحصنين ضد فيروس كورونا.

الدخول للمحصنين:

وشدد ابن حثلين، اليوم الأربعاء، أن الدخول للمهرجان سيكون أيضًا لمن أخذوا اللقاح؛ وذلك لضمان تجربة آمنة للجميع.

نقاط فرز أمنية:

وكشف عن تخصيص نقاط فرز أمنية لتطبيق الإجراءات الصحية، سواء للمشاركين أو الزوار.


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