ابن حثلين: دخول مهرجان الإبل للمحصنين فقط

المواطن - الرياض

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، أن العمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 سيكون مقتصرًا على المحصنين ضد فيروس كورونا.

الدخول للمحصنين:

وشدد ابن حثلين، اليوم الأربعاء، أن الدخول للمهرجان سيكون أيضًا لمن أخذوا اللقاح؛ وذلك لضمان تجربة آمنة للجميع.

نقاط فرز أمنية:

وكشف عن تخصيص نقاط فرز أمنية لتطبيق الإجراءات الصحية، سواء للمشاركين أو الزوار.

للتنبيه:

لن يعمل في @مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 سوى المحصنين ولن يكون هناك دخول من المشاركين أو الزوار سوى المحصنين وستكون هناك نقاط فرز أمنية من أجل صحتكم🇸🇦 https://t.co/suRqO8NvTn — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) June 16, 2021

شارك الخبر







مقالات ذات صلة